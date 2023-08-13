В Турции арестовали депутата немецкого Бундестага

Депутата немецкого парламента Гекай Акбулут от партии Die Linke временно арестовали в начале августа при въезде в Турцию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел 3 августа в Анталии. Как сообщается, Акбулут освободили через несколько часов.

Министерство иностранных дел подтвердило немецким СМИ, что знает об этом случае. Согласно сообщению, посольство Германии в Анкаре и консульство в Анталии находились "в очень тесном контакте" с Акбулут. Федеральное правительство вмешалось "на высоком уровне, решительно и через различные каналы" и добилось ее немедленного освобождения.

Акбулут родилась в Турции и является членом Бундестага с 2017 года. Сообщается, что она идентифицировала себя как таковую турецким властям, но все равно предстала перед судьей.

Она сама обнародовала информацию об инциденте в Twitter поздно вечером в субботу. "Я только в аэропорту в Турции узнала, что есть ордер на мой арест от прокуратуры Кайсери", – написала она.

Непонятно, за что ее вообще арестовали. Она ничего об этом не написала, а соответствующие запросы в Бундестаг и избирательные офисы депутатов оставались без ответа до вечера субботы.

В прошлом политик из Мангейма выступала, среди прочего, за отмену запрета на деятельность Рабочей партии Курдистана.

РПК запрещена в Германии с 1993 года, а с 2002 года находится в списке террористов ЕС. Ее лидер Абдулла Оджалан содержится на тюремном острове Имрали за государственную измену, убийство и создание террористической организации.

Напомним, в марте в нескольких немецких городах полиция провела рейды, связанные с деятельностью ультраправого движения "райхсбюргеров", сторонники которого считают нелегитимной современную Германию.