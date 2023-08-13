Фінські ультраправі обрали кандидата в президенти: він замовляв напис на українському артснаряді

Фінська ультраправа партія "Справжні фіни" на партійному з'їзді в Тампере одноголосно обрала спікера парламенту Юссі Халла-ахо своїм кандидатом у президенти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Свою першу промову як офіційного кандидата Халла-ахо почав із критики засобів масової інформації.

"Наша партія стала об'єктом неприкритої атаки з боку ЗМІ, які бажали б бачити на чолі країни лівий уряд", – зазначив він.

Політик зазначив, що "Справжні фіни" зазнають критики з багатьох питань, зокрема за те, що їхня політика грає на руку президенту Росії Владіміру Путіну.

На його думку, ЗМІ також неодноразово навіювали людям, що імміграція – це добре, і змушували підтримувати кліматичну політику, яка шкодить фінам, але не впливає на зміну клімату.

Юссі Халла-ахо закликає піти від залежності від Китаю, наприклад, у промисловості. Він пропонує протекціоністські інструменти на рівні ЄС, тобто захист і розвиток власного виробництва.

Нагадаємо, на початку січня на той час голова комісії у закордонних справах парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо замовив через український сервіс SignMyRocket напис на артилерійському снаряді, пояснивши це сприянням убивству російських військових.

Після цього, за інформацією видання Iltalehti, на допис Халли-ахо поскаржились уповноваженому з прав людини через використання мови ворожнечі.

Юссі Халла-ахо також вважає, що Фінляндія повинна прагнути до виходу з Європейського Союзу в довгостроковій перспективі, але вторгнення Росії в Україну означає, що європейська єдність має бути пріоритетом на даний момент.