Финская ультраправая партия "Настоящие финны" на партийном съезде в Тампере единогласно избрала спикера парламента Юсси Халла-ахо своим кандидатом в президенты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Свою первую речь в качестве официального кандидата Халла-ахо начал с критики средств массовой информации.

"Наша партия стала объектом неприкрытой атаки со стороны СМИ, которые хотели бы видеть во главе страны левое правительство", – отметил он.

Политик отметил, что "Настоящие финны" подвергаются критике по многим вопросам, в частности за то, что их политика играет на руку президенту России Владимиру Путину.

По его мнению, СМИ также неоднократно внушали людям, что иммиграция – это хорошо, и заставляли поддерживать климатическую политику, которая вредит финнам, но не влияет на изменение климата.

Юсси Халла-ахо призывает уйти от зависимости от Китая, например, в промышленности. Он предлагает протекционистские инструменты на уровне ЕС, то есть защиту и развитие собственного производства.

Напомним, в начале января в то время председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заказал через украинский сервис SignMyRocket надпись на артиллерийском снаряде, объяснив это содействием убийству российских военных.

После этого, по информации издания Iltalehti, на сообщение Халлы-ахо пожаловались уполномоченному по правам человека из-за использования языка вражды.

Юсси Халла-ахо также считает, что Финляндия должна стремиться к выходу из Европейского Союза в долгосрочной перспективе, но вторжение России в Украину означает, что европейское единство должно быть приоритетом на данный момент.