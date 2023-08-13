Уряд Британії планує обмежити використання гендерно-нейтральних туалетів

Уряд Великої Британії підтвердив, що працює над тим, щоб зупинити "зростання кількості гендерно-нейтральних туалетів" в рамках ширших зусиль із захисту одностатевих просторів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Правила передбачатимуть, що туалети для одної статі стануть стандартом за замовчуванням і мінімумом для нових нежитлових будівель і тих, що перебувають на капітальному ремонті.

Рекомендації також заохочуватимуть до використання автономних туалетів, тобто повністю закритих туалетних кімнат з умивальником для індивідуального користування.

Уряд раніше пояснив, що зміни не вплинуть на забезпечення туалетів для людей з інвалідністю.

Кемі Баденох, міністр у справах жінок та рівності, сказала: "Важливо, щоб кожен мав право на приватність і гідність при користуванні громадськими вбиральнями. Проте перехід до "гендерно нейтральних" туалетів позбавляє жінок і дівчат цього фундаментального права".

"Ці пропозиції забезпечать, щоб кожна нова будівля в Англії була зобов'язана надавати окремі чоловічі та жіночі або унісекс туалети, а також опублікувати інструкцію, яка пояснює різницю, захищаючи гідність, приватність і безпеку всіх", – додала вона.

Заступниця парламентського міністра у справах віросповідань та громад баронеса Скотт сказала: "Надзвичайно важливо, щоб жінки відчували себе комфортно під час користування громадськими вбиральнями, тому ми вживаємо заходів, щоб відновити гідність і приватність в центрі всіх майбутніх заходів".

Нагадаємо, навесні у військово-морських силах Британії заявили, що розслідують повідомлення про службові документи, які нібито знайшли на підлозі у туалетній кабінці пабу.