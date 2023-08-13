Правительство Британии планирует ограничить использование гендерно-нейтральных туалетов

Правительство Великобритании подтвердило, что работает над тем, чтобы остановить "рост количества гендерно-нейтральных туалетов" в рамках более широких усилий по защите однополых пространств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Правила будут предусматривать, что туалеты для одного пола станут стандартом по умолчанию и минимумом для новых нежилых зданий и тех, что находятся на капитальном ремонте.

Рекомендации также будут поощрять к использованию автономных туалетов, то есть полностью закрытых туалетных комнат с умывальником для индивидуального пользования.

Правительство ранее объяснило, что изменения не повлияют на обеспечение туалетов для людей с инвалидностью.

Кеми Баденох, министр по делам женщин и равенства, сказала: "Важно, чтобы каждый имел право на приватность и достоинство при пользовании общественными туалетами. Однако переход к "гендерно нейтральным" туалетам лишает женщин и девушек этого фундаментального права".

"Эти предложения обеспечат, чтобы каждое новое здание в Англии было обязано предоставлять отдельные мужские и женские или унисекс туалеты, а также опубликовать инструкцию, которая объясняет разницу, защищая достоинство, приватность и безопасность всех", – добавила она.

Заместитель парламентского министра по делам вероисповеданий и общин баронесса Скотт сказала: "Чрезвычайно важно, чтобы женщины чувствовали себя комфортно во время пользования общественными уборными, поэтому мы принимаем меры, чтобы восстановить достоинство и приватность в центре всех будущих мероприятий".

Напомним, весной в военно-морских силах Британии заявили, что расследуют сообщение о служебных документах, которые якобы нашли на полу в туалетной кабинке паба.