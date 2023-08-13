У Британії авто врізалося у кемпінг, є постраждалі

В Уельсі автомобіль з'їхав з дороги і врізався в кемпінг, в результаті чого двоє людей перебувають у важкому стані, а ще семеро отримали легші поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Двоє людей перебувають у лікарні у важкому стані після того, як синій Ford Fiesta в кількох людей і намет після 22:30 в суботу. Відомо, що в наметі перебувало немовля.

Одна людина була доставлена вертольотом до Університетської лікарні Уельсу, повідомила Уельська служба швидкої допомоги.

Чотирьох доставили швидкою до лікарні Глангвіллі, а одного – до лікарні Моррістон.

Власниця кемпінгу розповіла: "Машина мчала вниз з пагорба і спробувала загальмувати. Вона перекинулася і перекотилася кілька разів, а потім врізалася в намет. В наметі в цей час була маленька дитина, немовля, на щастя, з ним все гаразд".

Вважається, що автомобіль їхав з села Роч у напрямку Сент-Девідс, коли він з'їхав з автостради A487.

Поліція графства Дайфед-Повіс повідомила, що серед постраждалих є пасажири, які перебували в машині.

"Дорога була закрита для проведення розслідування і знову відкрита сьогодні близько 7:45 ранку", – йдеться у заяві поліції.

Як повідомлялося, три людини загинули в результаті пожежі п'ятиповерхового будинку в історичному центрі французького міста Грасс (департамент Приморські Альпи), яка сталася в неділю вранці 13 серпня.