В Британии авто врезалось в кемпинг, есть пострадавшие
В Уэльсе автомобиль съехал с дороги и врезался в кемпинг, в результате чего два человека оказались в тяжелом состоянии, а еще семеро получили более легкие ранения.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
Два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии после того, как синий Ford Fiesta в нескольких человек и палатку после 22:30 в субботу. Известно, что в палатке находился младенец.
Один человек был доставлен вертолетом в Университетскую больницу Уэльса, сообщила Уэльская служба скорой помощи.
Четырех доставили на скорой в больницу Глангвилли, а одного – в больницу Морристон.
Владелица кемпинга рассказала: "Машина мчалась вниз с холма и попыталась затормозить. Она перевернулась и перекатилась несколько раз, а затем врезалась в палатку. В палатке в это время был маленький ребенок, младенец, к счастью, с ним все в порядке".
Считается, что автомобиль ехал из деревни Роч в направлении Сент-Дэвидс, когда он съехал с автострады A487.
Полиция графства Дайфед-Повис сообщила, что среди пострадавших есть пассажиры, которые находились в машине.
"Дорога была закрыта для проведения расследования и вновь открыта сегодня около 7:45 утра", – говорится в заявлении полиции.
Как сообщалось, три человека погибли в результате пожара пятиэтажного дома в историческом центре французского города Грасс (департамент Приморские Альпы), который произошел в воскресенье утром 13 августа.