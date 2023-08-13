В Британии авто врезалось в кемпинг, есть пострадавшие

В Уэльсе автомобиль съехал с дороги и врезался в кемпинг, в результате чего два человека оказались в тяжелом состоянии, а еще семеро получили более легкие ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии после того, как синий Ford Fiesta в нескольких человек и палатку после 22:30 в субботу. Известно, что в палатке находился младенец.

Один человек был доставлен вертолетом в Университетскую больницу Уэльса, сообщила Уэльская служба скорой помощи.

Четырех доставили на скорой в больницу Глангвилли, а одного – в больницу Морристон.

Владелица кемпинга рассказала: "Машина мчалась вниз с холма и попыталась затормозить. Она перевернулась и перекатилась несколько раз, а затем врезалась в палатку. В палатке в это время был маленький ребенок, младенец, к счастью, с ним все в порядке".

Считается, что автомобиль ехал из деревни Роч в направлении Сент-Дэвидс, когда он съехал с автострады A487.

Полиция графства Дайфед-Повис сообщила, что среди пострадавших есть пассажиры, которые находились в машине.

"Дорога была закрыта для проведения расследования и вновь открыта сегодня около 7:45 утра", – говорится в заявлении полиции.

Как сообщалось, три человека погибли в результате пожара пятиэтажного дома в историческом центре французского города Грасс (департамент Приморские Альпы), который произошел в воскресенье утром 13 августа.