На півдні Франції в результаті пожежі загинули троє людей, більше десяти постраждали

Три людини загинули в результаті пожежі п'ятиповерхового будинку в історичному центрі французького міста Грасс (департамент Приморські Альпи), яка сталася в неділю вранці 13 серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Окрім трьох загиблих, особи яких не розголошуються, екстрені служби нарахували одного тяжко пораненого і шістнадцять людей, які постраждали незначним чином.

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" Кількість людей, яких потрібно врятувати, не зміниться, але стан потерпілих завжди може змінитися", – сказав капітан Аймерік Суффле. Постраждалі були евакуйовані до різних лікарень департаменту.

Навколо площі Ейр, де сталася пожежа, був встановлений кордон безпеки. Щонайменше три поверхи з п'яти постраждали від вогню в будівлі, частина фасаду якої почорніла.

"Розслідування триває, щоб визначити походження інциденту", – повідомили в прокуратурі Грасса.

За словами пожежників, близько 3 години ночі до відомчого пожежно-рятувального оперативного центру департаменту Приморські Альпи надійшли численні дзвінки про "значне задимлення в житловому будинку в центрі Грасса".

Прибувши на місце, екстрені служби виявили, що на сходовій клітці п'ятиповерхового будинку, розташованого на площі Ейр, поширюється сильний вогонь, а у вікнах з'явилося кілька людей.

Пожежу, походження та обставини якої ще належить з'ясувати, було ліквідовано. За словами пожежників, необхідно буде переселити близько двадцяти осіб. Центр Грасса, міста, відомого своїми парфумерними крамницями, має високий рівень бідності, але там вже багато років проводяться ремонтні роботи.

Як повідомлялося, кількість жертв внаслідок пожежі у будинку для людей з інвалідністю, що сталась в середу вранці на сході Франції, зросла до 11.

Близько 6.30 ранку в середу в пансіонаті для людей з інвалідністю у Венценаймі, неподалік від Кольмара, що у департаменті Верхній Рейн, спалахнула пожежа. Полум'я швидко взяли під контроль, пожежна бригада прибула за 14 хвилин після першого виклику.

У садибі проживали люди з інвалідністю, всі повнолітні віком від 27 до 50 років. Всього – понад два десятки жителів.