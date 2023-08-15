У Берліні сплюндрували меморіал ЛГБТ-жертвам нацистського режиму

Невідомий у суботу вранці розклеїв гомофобні листівки на берлінському меморіалі жертвам нацистського режиму серед ЛГБТ-спільноти й намагався його підпалити, зловмисника шукають правоохоронці.

Про це поліція Берліна повідомила у вівторок у коментарі AFP, пише "Європейська правда".

За словами правоохоронців, невідомий чоловік кинув предмет, що палав, у бік меморіалу, але той не зайнявся. Також він прикріпив до меморіалу аркуші з цитатою з Біблії про гомосексуальність і смертну кару.

Охоронець помітив зловмисника й викликав поліцію, але підозрюваному вдалося втекти. У зв’язку з актом вандалізму правоохоронці Берліна відкрили кримінальне провадження.

Крім того, тієї ж суботи невідомий підпалив коробку з книгами про нацизм, яка була складовою "Платформи 17" – меморіалу в Берліні, присвяченого депортованим нацистами до концтаборів євреям.

Починаючи з 1941 року, з "Платформи 17" нацисти депортували 50 тисяч німецьких євреїв до нацистських концентраційних таборів і таборів смерті в Ризі, Варшаві, Аушвіці та Терезієнштадті.

Пам'ятник ЛГБТ-жертвам нацизму на замовлення парламенту Німеччини відкрили у 2008 році в парку Тіргартен у центрі Берліна. Він присвячений пам’яті від 5 до 15 тисяч представників ЛГБТ-спільноти, закатованих у концтаборах разом із євреями, ромами та іншими жертвами нацистського режиму.

Нагадаємо, раніше цього року в столиці Болгарії вандали обмалювали пам’ятник Тарасу Шевченку.