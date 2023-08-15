В Берлине осквернили мемориал ЛГБТ-жертвам нацистского режима

Неизвестный в субботу утром расклеил гомофобные листовки на берлинском мемориале жертвам нацистского режима среди ЛГБТ-сообщества и пытался его поджечь, злоумышленника ищут правоохранители.

Об этом полиция Берлина сообщила во вторник в комментарии AFP, пишет "Европейская правда".

По словам правоохранителей, неизвестный мужчина бросил горящий предмет в сторону мемориала, но тот не загорелся. Также он прикрепил к мемориалу листы с цитатой из Библии о гомосексуальности и смертной казни.

Охранник заметил злоумышленника и вызвал полицию, но подозреваемому удалось скрыться. В связи с актом вандализма правоохранители Берлина открыли уголовное производство.

Кроме того, в ту же субботу неизвестный поджег коробку с книгами о нацизме, которая была частью "Платформы 17" – мемориала в Берлине, посвященного депортированным нацистами в концлагеря евреям.

Начиная с 1941 года, с "Платформы 17" нацисты депортировали 50 тысяч немецких евреев в нацистские концентрационные лагеря и лагеря смерти в Риге, Варшаве, Аушвице и Терезиенштадте.

Памятник ЛГБТ-жертвам нацизма по заказу парламента Германии открыли в 2008 году в парке Тиргартен в центре Берлина. Он посвящен памяти от 5 до 15 тысяч представителей ЛГБТ-сообщества, замученных в концлагерях вместе с евреями, ромами и другими жертвами нацистского режима.

Напомним, ранее в этом году в столице Болгарии вандалы обрисовали памятник Тарасу Шевченко.