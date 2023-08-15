Мер Стамбула йде на вибори попри ризик заборони на політичну діяльність

Мер Стамбула Екрем Імамоглу оголосив про свої плани переобратися на муніципальних виборах в березні 2024 року попри можливу заборону на політичну діяльність.

Про свої плани йти на нові вибори він оголосив журналістам у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Остаточне рішення щодо його кандидатури прийматиме керівництво головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), яку він представляє.

"Я маю намір захистити Стамбул від несправедливості та руйнування довкілля", – заявив Імамоглу.

Мер Стамбула також розкритикував діяльність президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за низку проблем, серед яких криза вартості життя і наплив біженців, не називаючи безпосередньо президента.

2022 року суд засудив Імамоглу до більш ніж двох років ув'язнення, а також заборони на політичну діяльність за нібито образу державних службовців. Якщо вирок стане остаточним, він не зможе обіймати будь-які політичні посади.

Правозахисні групи засудили судовий процес проти мера Стамбула як політично вмотивований.

Імамоглу розглядається як потенційний конкурент Ердогана у боротьбі за президентське крісло. На місцевих виборах 2019 року він поклав край 25-річному правлінню партії президента та його ісламських консервативних попередників у найбільшому місті та фінансовій столиці Туреччини.

На початку червня Ердоган офіційно вступив на посаду президента Туреччини.

Згідно з офіційними результатами другого туру, Ердоган виграв президентські вибори із результатом 52,18%, тоді як опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримав 47,82% голосів.

Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.

Про те, чого чекати від переобрання Ердогана, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".