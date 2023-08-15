Мэр Стамбула идет на выборы, несмотря на риск запрета на политическую деятельность

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу объявил о своих планах переизбраться на муниципальных выборах в марте 2024 года, несмотря на возможный запрет на политическую деятельность.

О своих планах идти на новые выборы он объявил журналистам во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Окончательное решение по его кандидатуре будет принимать руководство главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), которую он представляет.

"Я намерен защитить Стамбул от несправедливости и разрушения окружающей среды", – заявил Имамоглу.

Мэр Стамбула также раскритиковал деятельность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за ряд проблем, среди которых кризис стоимости жизни и наплыв беженцев, не называя непосредственно президента.

В 2022 году суд приговорил Имамоглу к более чем двум годам заключения, а также запрету на политическую деятельность за якобы оскорбление государственных служащих. Если приговор станет окончательным, он не сможет занимать какие-либо политические должности.

Правозащитные группы осудили судебный процесс против мэра Стамбула как политически мотивированный.

Имамоглу рассматривается как потенциальный конкурент Эрдогана в борьбе за президентское кресло. На местных выборах 2019 года он положил конец 25-летнему правлению партии президента и его исламских консервативных предшественников в крупнейшем городе и финансовой столице Турции.

В начале июня Эрдоган официально вступил в должность президента Турции.

Согласно официальным результатам второго тура, Эрдоган выиграл президентские выборы с результатом 52,18%, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов.

Срок полномочий Эрдогана продлится до 2028 года.

О том, чего ждать от переизбрания Эрдогана, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".