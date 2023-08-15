МЗС: Розмови про вступ України в НАТО в обмін на територіальні поступки неприйнятні

Міністерство закордонних справ відкинуло пропозиції про обговорення членства України в Північноатлантичному Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії.

Позицію відомства опублікував його речник Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

Речник українського МЗС назвав "абсолютно неприйнятними" розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій.

"Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії", – наголосив він.

"Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", – додав Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що Україна налаштована на подальше "плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягнення цих цілей".

Як повідомлялось, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

Як відомо, питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року. Тоді лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

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