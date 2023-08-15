МИД: Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки неприемлемы

Министерство иностранных дел отвергло предложения об обсуждении членства Украины в Североатлантическом Альянсе в обмен на территориальные уступки России.

Позицию ведомства опубликовал его представитель Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Представитель украинского МИД назвал "абсолютно неприемлемыми" разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий.

"Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", – подчеркнул он.

"Зато в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и приобретения ею полноправного членства в НАТО", – добавил Николенко.

Представитель МИД отметил, что Украина настроена на дальнейшее "плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей".

Как сообщалось, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.

Как известно, вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года. Тогда лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

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