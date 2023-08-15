У Столтенберга допустили членство України в НАТО у разі територіальних поступок Росії

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

Слова Єнссена на публічній дискусії в норвезькому місті Арендаль цитує видання VG, повідомляє "Європейська правда".

За словами керівника апарату Столтенберга, в контексті можливого членства України в Північноатлантичному альянсі "важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити".

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО", – зауважив він.

Єнссен, однак, підкреслив, що саме Україна "повинна вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори".

У відповідь на уточнення VG він зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них, зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

"Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", – пояснив керівник апарату генсека НАТО.

Як відомо, питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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