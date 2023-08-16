Президентка Молдови назвала Росію головним джерелом нестабільності

Президентка Мая Санду назвала Росію головним джерелом нестабільності для країни, а Румунію – ключовим союзником.

Про це вона сказала на зустрічі послів Молдови, організованій Міністерством закордонних справ і європейської інтеграції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Санду розповіла про основні напрямки дипломатичної діяльності, важливі в найближчій і середньостроковій перспективі – це вступ Молдови до ЄС і просування ролі країни як чинника підтримки безпеки в регіоні.

"Росія ж і надалі буде для нас джерелом нестабільності. Ви бачили, як цього року російські сили намагалися дестабілізувати ситуацію в Молдові, аж до спроби повалення конституційної влади. З іншого боку, нам пощастило, що Румунія підтримує Молдову. Вона – важливий захисник, який підтримує нашу зовнішню політику", – додала вона.

При цьому Санду зазначила, що зараз для Молдови настав вирішальний момент, який визначить майбутнє країни.

"Від того, яких результатів ми зараз досягнемо, залежить, як розвиватиметься наша країна. Ми всі знаємо, наскільки серйозні нинішні виклики, тому що війна, на жаль, триває, і ми не бачимо ознак того, що вона скоро закінчиться", – додала вона, наголосивши, що Молдова і далі підтримуватиме Україну.

Нагадаємо, Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

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