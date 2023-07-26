Молдова висилає майже 60 російських дипломатів

Уряд Молдови оголосив, що кількість акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників посольства РФ у Кишиневі скоротять з 84 до 25.

Про це під час брифінгу заявив речник прем'єр-міністра Доріна Речана Даніель Воде, повідомляє Deschide.MD.

За його словами, кількість дипломатичних посад скорочено до 10, а кількість технічних співробітників скорочено до 15.

"Це було принципове рішення, про яке кишинівська влада повідомила представника Російської Федерації сьогодні вранці в Міністерстві закордонних справ", – сказав Воде.

Раніше було опубліковано розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.

The Insider

The Insider

Після цього МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнецова, щоб отримати пояснення дій російських спецслужб у Кишиневі.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що спецслужби країни поінформовані про ситуацію і згодом вони запропонують "вирішення цієї проблеми", а глава МЗС Ніку Попеску оголосив про рішення скоротити чисельність персоналу посольства РФ у Кишиневі.

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