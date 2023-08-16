Президент Молдовы назвала Россию главным источником нестабильности

Президент Майя Санду назвала Россию главным источником нестабильности для страны, а Румынию – ключевым союзником.

Об этом она сказала на встрече послов Молдовы, организованной Министерством иностранных дел и европейской интеграции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Санду рассказала об основных направлениях дипломатической деятельности, важных в ближайшей и среднесрочной перспективе – это вступление Молдовы в ЕС и продвижение роли страны как фактора поддержания безопасности в регионе.

"Россия же и в дальнейшем будет для нас источником нестабильности. Вы видели, как в этом году российские силы пытались дестабилизировать ситуацию в Молдове, вплоть до попытки свержения конституционной власти. С другой стороны, нам повезло, что Румыния поддерживает Молдову. Она – важный защитник, который поддерживает нашу внешнюю политику", – добавила она.

При этом Санду отметила, что сейчас для Молдовы наступил решающий момент, который определит будущее страны.

"От того, каких результатов мы сейчас достигнем, зависит, как будет развиваться наша страна. Мы все знаем, насколько серьезны нынешние вызовы, потому что война, к сожалению, продолжается, и мы не видим признаков того, что она скоро закончится", – добавила она, подчеркнув, что Молдова и дальше будет поддерживать Украину.

Напомним, Молдова 26 июля объявила о решении выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

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