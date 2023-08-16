Уряд Німеччини схвалив легалізацію канабісу

Федеральний уряд Німеччини в середу підтримав запропонований Міністерством охорони здоров’я законопроєкт про легалізацію канабісу попри опозицію представників поліції та медичної сфери.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Законопроєкт уряду ФРН про легалізацію канабісу передбачає, що ця речовина буде виключена з переліку заборонених у законі про наркотики, і повнолітнім громадянам дозволять зберігання до 25 її грамів.

Крім того, документ передбачає дозвіл індивідуального вирощування до трьох рослин канабісу, а також можливість створення "асоціацій", у яких канабіс буде вирощуватись і поширюватись – як протидія "чорному ринку".

До законопроєкту не потрапили більш радикальні пропозиції, наприклад створення ліцензованих канабіс-кафе, що обговорювалось ще восени минулого року. Але створення ліцензованих крамниць із продажу канабісу планується як експеримент уже після набуття документом чинності.

Федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах на пресконференції в середу назвав законопроєкт "довгостроковим поворотом у німецькій політиці щодо наркотиків".

Після схвалення урядом Німеччини документ восени розгляне парламент, причому схвалення у верхній палаті – Бундесраті – не буде обов’язковим. За прогнозом німецького МЗС, законопроєкт може набути чинності вже до кінця 2023-го.

Як пише Tagesschau, легалізацію марихуани не підтримали в Асоціації педіатрів та підліткових лікарів Німеччини, де закликали підняти мінімальний поріг зберігання та вживання наркотику до 25 років.

Критично оцінили законопроєкт і в Німецькій асоціації суддів, де застерегли, що він призведе до "високого рівня контролю з боку влади", і в профспілці поліцейських GdP, закликавши внести "суттєві зміни" до документа.

Нагадаємо, минулими вихідними прихильники легалізації споживання канабісу пройшли Берліном під час традиційного конопляного параду.