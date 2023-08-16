Правительство Германии одобрило легализацию каннабиса

Федеральное правительство Германии в среду поддержало предложенный Министерством здравоохранения законопроект о легализации каннабиса, несмотря на оппозицию представителей полиции и медицинской сферы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Законопроект правительства ФРГ о легализации каннабиса предусматривает, что это вещество будет исключено из перечня запрещенных в законе о наркотиках, и совершеннолетним гражданам разрешат хранение до 25 его граммов.

Кроме того, документ предусматривает разрешение индивидуального выращивания до трех растений каннабиса, а также возможность создания "ассоциаций", в которых каннабис будет выращиваться и распространяться – как противодействие "черному рынку".

В законопроект не попали более радикальные предложения, например создание лицензированных каннабис-кафе, что обсуждалось еще осенью прошлого года. Но создание лицензированных магазинов по продаже каннабиса планируется как эксперимент уже после вступления документа в силу.

Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах на пресс-конференции в среду назвал законопроект "долгосрочным поворотом в немецкой политике в отношении наркотиков".

После одобрения правительством Германии документ осенью рассмотрит парламент, причем одобрение в верхней палате – Бундесрате – не будет обязательным. По прогнозу немецкого МИДа, законопроект может вступить в силу уже к концу 2023-го.

Как пишет Tagesschau, легализацию марихуаны не поддержали в Ассоциации педиатров и подростковых врачей Германии, где призвали поднять минимальный порог хранения и употребления наркотика до 25 лет.

Критически оценили законопроект и в Немецкой ассоциации судей, где предостерегли, что он приведет к "высокому уровню контроля со стороны властей", и в профсоюзе полицейских GdP, призвав внести "существенные изменения" в документ.

Напомним, в минувшие выходные сторонники легализации потребления каннабиса прошли по Берлину во время традиционного конопляного парада.