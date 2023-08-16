Посол США про удари РФ по портах: лише посилює нашу рішучість підтримувати Україну

Посол США в Україні Бріджит Брінк обурилась атакою РФ за допомогою дронів у ніч на 16 серпня по зерносховищах у портах України у Рені та Ізмаїлі.

Про це вона написала у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, "під час чергового обурливого нападу цієї ночі Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства".

Під час чергового обурливого нападу цієї ночі, Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства — ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі,… pic.twitter.com/ZQyd839Igt — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 16, 2023

"Ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту", – наголосила Брінк.

Раніше повідомлялося, що США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та низкою її сусідів про розширення використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна.

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки в Одеській області у ніч на 16 серпня постраждали складські приміщення та зерносховища на одному з портів Дунаю.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.