Посол США об ударах РФ по портам: это только усиливает нашу решимость поддерживать Украину

Посол США в Украине Бриджит Бринк возмутилась атаке РФ с помощью дронов в ночь на 16 августа по зернохранилищам в портах Украины в Рени и Измаиле.

Об этом она написала в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "во время очередного возмутительного нападения этой ночью Россия снова нанесла удар по портовой инфраструктуре Украины и мировым поставкам продовольствия".

Під час чергового обурливого нападу цієї ночі, Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства — ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі,… pic.twitter.com/ZQyd839Igt — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 16, 2023

"Эти наглые и незаконные удары по гражданской инфраструктуре только укрепляют нашу решимость поддерживать Украину и тех во всем мире, кто зависит от украинского сельскохозяйственного экспорта", – подчеркнула Бринк.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и рядом ее соседей о расширении использования альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна.

Напомним, что в результате вражеской атаки в Одесской области в ночь на 16 августа пострадали складские помещения и зернохранилища на одном из портов на Дунае.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БПЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.