В Ісландії офіційно оголосили про завершення виверження вулкана

Метеорологічне управління Ісландії в середу офіційно оголосило про завершення виверження вулкана Litli-Hrútur ("Маленький баранець") поблизу Рейк’явіка, що почалось ще минулого місяця.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".

"Минуло десять днів з моменту останнього вимірювання активності в кратері Litli-Hrútur. У цьому районі більше не спостерігається жодних деформацій, а сейсмічна активність значно знизилася", – зазначило Ісландське метеорологічне бюро (IMO).

"У результаті можна сказати, що ще одна глава у відродженні вулканізму на півострові Рейк'янесскагі підійшла до кінця", – додали у відомстві.

Сплеск вулканічної активності на Рейк'янесскагі – сейсмічно активній зоні на південний захід від Рейк'явіка – спостерігався від початку липня. Ця активність не призвела до помітних наслідків для довкілля, натомість привернула увагу тисяч туристів.

В Ісландії налічуються 33 вулканічні системи, які наразі вважаються активними, що є найбільшою кількістю в Європі. В середньому виверження вулканів у країні відбувається кожні п'ять років.

Лишень на початку серпня на півострові Рейк'янесскагі неподалік від столиці Рейк’явіка почалося виверження вулкану Гелдінгадалір.