В Ісландії влаштували пряму трансляцію з вулкана, що вивергається біля Рейк'явіка

Виверження вулкана Litli-Hrútur ("Маленький баранець") в Ісландії тепер можна дивитися у прямій трансляції з двох ракурсів.

Про це повідомив ісландський суспільний мовник RUV, пише "Європейська правда".

Мовник встановив дві свої камери з північної та південної сторони від місця виверження, відтак спостерігати можна одразу з двох ракурсів. Оскільки в Ісландії ще тривають "білі ночі", пейзажі можна буде добре бачити навіть у нічний час.

Нагадаємо, виверження Litli-Hrútur почалося у понеділок минулого тижня. За кілька днів, коли воно стало більш прогнозованим, у район почали пускати туристів і там вже встигли побувати тисячі людей. Проте на вихідних доступ знову обмежували через задимлення та несприятливі погодні умови.

Виверження іншого вулкана з цього ж масиву у 2021 році приїздили побачити десятки тисяч туристів, деякі відчайдухи навіть розігрівали їжу на розпеченій породі.







