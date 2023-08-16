В Исландии официально объявили о завершении извержения вулкана

Метеорологическое управление Исландии в среду официально объявило о завершении извержения вулкана Litli-Hrútur ("Маленький барашек") вблизи Рейкьявика, которое началось еще в прошлом месяце.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

"Прошло десять дней с момента последнего измерения активности в кратере Litli-Hrútur. В этом районе больше не наблюдается никаких деформаций, а сейсмическая активность значительно снизилась", – отметило Исландское метеорологическое бюро (IMO).

"В результате можно сказать, что еще одна глава в возрождении вулканизма на полуострове Рейкьяннескаги подошла к концу", – добавили в ведомстве.

Всплеск вулканической активности на Рейкьяннескаги – сейсмически активной зоне к юго-западу от Рейкьявика – наблюдался с начала июля. Эта активность не привела к заметным последствиям для окружающей среды, зато привлекла внимание тысяч туристов.

В Исландии насчитываются 33 вулканические системы, которые сейчас считаются активными, что является наибольшим количеством в Европе. В среднем извержение вулканов в стране происходит каждые пять лет.

Только в начале августа на полуострове Рейкьянесскаги неподалеку от столицы Рейкьявика началось извержение вулкана Гелдингадалир.