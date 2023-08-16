У МЗС працюють над запрошенням України на саміт G20

Україна разом із партнерами працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт "Групи двадцяти", що відбудеться в Індії у вересні.

Про це в етері телемарафону в середу заявив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, передає кореспондент "Європейської правди".

Як пояснив Точицький, Україна хоче взяти участь у саміті G20 з огляду на те, що там будуть порушуватись економічні проблеми.

"Ми вважаємо, що те, що здійснює Російська Федерація щодо припинення "зернової угоди", є великим викликом для економік не лише країн Африки та Азії, але й для світових економік", – зазначив посадовець МЗС.

"Отже, ми й партнери працюємо над тим, щоб бути серед запрошених – і з Індією, і з іншими партнерами, які є серед учасниць цього саміту", – додав він.

Раніше в середу міністр закордонних справ головуючої в G20 Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на майбутній саміт.

За його словами, окрім постійних членів "Групи двадцяти", на зустріч у Нью-Делі запросили лише дев’ять держав – Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур і Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі "формулу миру".

Лютнева зустріч міністрів фінансів "Групи двадцяти" закінчилася без спільної заяви через небажання Росії і Китаю погоджуватись на прийнятні для інших формулювання щодо війни РФ проти України.