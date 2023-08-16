В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20

Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит "Группы двадцати", который состоится в Индии в сентябре.

Об этом в эфире телемарафона в среду заявил заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, передает корреспондент "Европейской правды".

Как пояснил Точицкий, Украина хочет принять участие в саммите G20 ввиду того, что там будут подниматься экономические проблемы.

"Мы считаем, что то, что осуществляет Российская Федерация о прекращении "зерновой сделки", является большим вызовом для экономик не только стран Африки и Азии, но и для мировых экономик", – отметил чиновник МИД.

"Итак, мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных – и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита", – добавил он.

Ранее в среду министр иностранных дел председательствующей в G20 Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил во время встречи с международными СМИ, что Украина не была приглашена на предстоящий саммит.

По его словам, кроме постоянных членов "Группы двадцати", на встречу в Нью-Дели пригласили только девять государств – Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "формулу мира".

Февральская встреча министров финансов "Группы двадцати" закончилась без совместного заявления из-за нежелания России и Китая соглашаться на приемлемые для других формулировки относительно войны РФ против Украины.