Суд у Франції зобов’язав поновити на роботі 74-річного професора, якого звільнили за старість

74-річний професор Жан-Жак Туруде через суд домігся поновлення на посаді професора Університету Кан-Нормандія у Франції, звідки його звільнили за перевищення граничного віку працівників.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Університет звільнив Туруде у 2021 році з посиланням на закон про державну службу. Він регламентує, що граничний вік працівників державних установ, включно з університетами, не повинен перевищувати 67 років.

Але професор, який у Франції вважається одним із найбільших авторитетів у галузі адміністративного права, в суді вказав, що працював не за контрактом, а за сумісництвом. На таку категорію вікові обмеження не поширюються.

Суд став на бік Туруде й зобов’язав Університет Кана-Нормандії поновити професора на посаді з наступного навчального року.

"Тоді як багато людей все ще оскаржують збільшення пенсійного віку до 64 років, що я цілком можу зрозуміти для більш важких професій, ніж викладання, здається дивним, що хтось повинен боротися в суді, щоб працювати набагато довше цього віку", – сказав професор в інтерв’ю виданню Ouest-France.

Колишній адвокат і згодом викладач, Жан-Жак Туруде присвятив викладанню понад пів століття. В останні роки його навантаження складало двадцять із гаком годин на місяць.

Університет ще може подати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, що у квітні цього року суд в Іспанії визнав неправомірним звільнення електрика, який випив понад три літри пива за один день, оскільки компанія не довела, що вживання алкоголю призвело до того, що він був нездатний виконувати свою роботу.