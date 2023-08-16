Суд во Франции обязал восстановить на работе 74-летнего профессора, которого уволили за старость

74-летний профессор Жан-Жак Туруде через суд добился восстановления в должности профессора Университета Кан-Нормандия во Франции, откуда его уволили за превышение предельного возраста работников.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Университет уволил Туруде в 2021 году со ссылкой на закон о государственной службе. Он регламентирует, что предельный возраст работников государственных учреждений, включая университеты, не должен превышать 67 лет.

Но профессор, который во Франции считается одним из крупнейших авторитетов в области административного права, в суде указал, что работал не по контракту, а по совместительству. На такую категорию возрастные ограничения не распространяются.

Суд встал на сторону Туруде и обязал Университет Кана-Нормандии восстановить профессора в должности со следующего учебного года.

"В то время как многие люди все еще оспаривают увеличение пенсионного возраста до 64 лет, что я вполне могу понять для более тяжелых профессий, чем преподавание, кажется странным, что кто-то должен бороться в суде, чтобы работать намного дольше этого возраста", – сказал профессор в интервью изданию Ouest-France.

Бывший адвокат и впоследствии преподаватель, Жан-Жак Туруде посвятил преподаванию более полувека. В последние годы его нагрузка составляла двадцать с лишним часов в месяц.

Университет еще может подать апелляцию на решение суда.

Напомним, что в апреле этого года суд в Испании признал неправомерным увольнение электрика, который выпил более трех литров пива за один день, поскольку компания не доказала, что употребление алкоголя привело к тому, что он был неспособен выполнять свою работу.