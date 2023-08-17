Керівник генштабу Словаччини відвідав українські підрозділи на півдні

Начальник генерального штабу Збройних сил Словаччини генерал Даніел Змеко відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія", яке веде бойові дії в південному регіоні України.

Про це в четвер повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Змеко зустрівся з українськими військовослужбовцями, які подякували Словаччині за надану допомогу.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

"Зокрема, була відзначена ефективність бойового застосування озброєння, наданого Словацькою Республікою", – йдеться в повідомленні.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У Генштабі не уточнюють, коли саме відбувся візит словацького генерала, але про зустріч із ним в Україні 12 серпня повідомляв головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

На початку серпня, нагадаємо, Словаччина передала Україні перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких спільно фінансується Данією, Норвегією та Німеччиною.