Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2, які профінансували ще три держави ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор оголосив, що Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких спільно фінансується Данією, Норвегією та Німеччиною.

Про це Одор сказав на церемонії передачі озброєння у словацькому місті Дубниця-над-Вагом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

"Наш обов'язок – допомагати, де можемо і як можемо", – зазначив словацький прем'єр.

Aiding #Ukraine represents joint efforts for lasting peace, respect for freedoms & values. Thnx #Germany, #Denmark and #Norway for sending #Slovak Zuzana 2 howitzers. More to follow@ZelenskyyUa @SklenarMartin pic.twitter.com/IE07BY4l2n