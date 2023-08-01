Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2, які профінансували ще три держави ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор оголосив, що Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких спільно фінансується Данією, Норвегією та Німеччиною.

Про це Одор сказав на церемонії передачі озброєння у словацькому місті Дубниця-над-Вагом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

"Наш обов'язок – допомагати, де можемо і як можемо", – зазначив словацький прем'єр.

На церемонії також був присутній посол України у Словаччині Мирослав Кастран.

"Цей проєкт є прикладом успішної співпраці та основою для нового військово-технічного співробітництва між Словаччиною та Україною", – наголосив він.

Одор також підкреслив, що здатність України протистояти російській агресії – "в інтересах усіх нас".

У найближчі місяці оборонна компанія Konstrukta-Defence поставить Україні ще 14 гаубиць, остання з яких має прибути наступного року.

У жовтні 2022 року Данія підписала лист про наміри зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною про те, що країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Загалом країни погодилися пожертвувати близько 685 мільйонів крон (близько 92 млн євро). З них Данія вносить близько 230 мільйонів крон (30,9 млн євро).

Zuzana 2 — це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібр 155 мм, але з коротшим стволом.