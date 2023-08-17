Руководитель генштаба Словакии посетил украинские подразделения на юге страны

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Словакии генерал Даниэл Змеко посетил оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия", которая ведет боевые действия в южном регионе Украины.

Об этом в четверг сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Змеко встретился с украинскими военнослужащими, которые поблагодарили Словакию за оказанную помощь.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

"В частности, была отмечена эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой", – говорится в сообщении.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

В Генштабе не уточняют, когда именно состоялся визит словацкого генерала, но о встрече с ним в Украине 12 августа сообщал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

В начале августа, напомним, Словакия передала Украине первые две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, производство которых совместно финансируется Данией, Норвегией и Германией.