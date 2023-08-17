Руководитель генштаба Словакии посетил украинские подразделения на юге страны
Четверг, 17 августа 2023, 16:20
Начальник генерального штаба Вооруженных сил Словакии генерал Даниэл Змеко посетил оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия", которая ведет боевые действия в южном регионе Украины.
Об этом в четверг сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что Змеко встретился с украинскими военнослужащими, которые поблагодарили Словакию за оказанную помощь.
"В частности, была отмечена эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой", – говорится в сообщении.
В Генштабе не уточняют, когда именно состоялся визит словацкого генерала, но о встрече с ним в Украине 12 августа сообщал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.
В начале августа, напомним, Словакия передала Украине первые две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, производство которых совместно финансируется Данией, Норвегией и Германией.