Російські хакери атакували сайти банків Італії

В Італії у вівторок, 1 серпня, зафіксували хакерські атаки на вебсайти щонайменше п'яти банків країни, внаслідок чого деякі послуги стали недоступними.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на Італійське агентство кібербезпеки.

За словами представника італійського відомства, хакери влаштували DDoS-атаки на сайти банків Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca, FinecoBank, а також Banca Popolare di Sondrio.

За кібератаками стояли проросійські хакери з групи Noname057(16), додали в агентстві.

Джерело Reuters в одному з банків розповіло, що їхній сайт відключився через інтенсивний трафік, але тільки на короткий період, а мобільний додаток продовжував роботу.

Нагадаємо, у липні російські хакери із групи Noname057 атакували сайт парламенту Болгарії через допомогу Україні.