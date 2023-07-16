Російські хакери атакували сайт парламенту Болгарії через допомогу Україні

Сайт парламенту Болгарії атакувала російська хакерська група NoName057.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Свободна Европа".

Про напад російських хакерів повідомив депутат від партії "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев у Facebook.

Наразі сайт болгарського парламенту доступний.

Причиною хакерської атаки стали наміри Болгарії передати Україні партію зі 100 бронемашин.

Міністр електронного управління Александр Йоловський заявив, що ця атака вкотре піднімає питання кібербезпеки державних установ.

За його словами, з початку року зафіксували близько 80 атак на сайти державних установ.

Нагадаємо, наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають.

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримав резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.