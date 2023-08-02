Российские хакеры атаковали сайты банков Италии

В Италии во вторник, 21 августа, зафиксировали хакерские атаки на веб-сайты по меньшей мере пяти банков страны, в результате чего некоторые услуги стали недоступными.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на Итальянское агентство кибербезопасности.

По словам представителя итальянского ведомства, хакеры устроили DDoS-атаки на сайты банков Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca, FinecoBank, а также Banca Popolare di Sondrio.

За кибератаками стояли пророссийские хакеры из группы Noname057(16), добавили в агентстве.

Источник Reuters в одном из банков рассказал, что их сайт отключился из-за интенсивного трафика, но только на короткое время, а мобильное приложение продолжало работу.

Напомним, в июле российские хакеры из группы Noname057 атаковали сайт парламента Болгарии из-за помощи Украине.