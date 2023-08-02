FT: Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню в межах додаткового бюджету для України

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту для України.

Про це виданню Financial Times розповіли джерела, знайомі із цими планами, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, це допоможе прискорити поставки зброї Тайваню на тлі військової активності Китаю.

Згідно з даними джерел, американське Адміністративно-бюджетне управління включить фінансування для Тайваню до додаткового запиту в рамках зусиль із прискорення постачання зброї.

У разі ухвалення Конгресом Тайвань уперше отримає зброю через систему військової допомоги іноземним державам.

Очікується, що Білий дім подасть запит цього місяця.

Минулого тижня президент США Джо Байден розпорядився виділити до $345 млн військової допомоги Тайваню для стримування Китаю.

Видання пише, що голосування щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першим випробуванням на підтримку Києва в нинішньому скликанні Конгресу.

Нещодавно група ультраправих республіканців у Палаті представників намагалася використати щорічний оборонний законопроєкт для обмеження підтримки України з боку США.

Водночас включення до бюджету для України Тайваню, який має сильну двопартійну підтримку в Конгресі, може допомогти адміністрації та проукраїнським республіканцям здобути прихильність тих конгресменів, які в іншому випадку були б проти.

Нагадаємо, 15 липня Палата представників проголосувала за проєкт оборонного бюджету США на 2024 рік, в якому закладено $300 млн на сприяння безпеці України.

$300 млн на підтримку Україні – рівноцінно сумі, яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на $500 млн менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді в рамках оборонного бюджету США Україні виділили $800 млн. Конгрес збільшив суму в $300 млн, яку запропонувала адміністрація.