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Палата представників погодила проєкт оборонного бюджету США-2024 із $300 млн для України

Субота, 15 липня 2023, 11:13

У США Палата представників проголосувала за проєкт оборонного бюджету США на 2024-й рік, в якому закладено $300 мільйонів на сприяння безпеці України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.

Зазначається, що п’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, відхилили поправку республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала прибрати $300 мільйонів для України із оборонного бюджету. Провалилася і поправка республіканця Метта Гейтса, який вимагав скасувати всю безпекову допомогу Україні.

$300 мільйонів на підтримку Україні – рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500$ мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді в рамках оборонного бюджету США, Україні виділили $800 мільйонів (Конгрес збільшив суму в $300 млн, яку запропонувала адміністрація).

Цього року, демократ Джаред Голден намагався внести поправку щодо збільшення запропонованої допомоги Україні в оборонному бюджеті США-2024 на $500 мільйонів, щоб фінальна сума відповідала минулорічній. Але ця пропозиція не пройшла комітет Палати представників з питань збройних сил.

Також один з розділів документа закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України прийнятого у 2022-му, як мінімум ще на один рік. А в проєкті оборонного бюджету Сенату також прописано, що загальна підтримка України має бути продовжена щонайменше до 2027-го року.

Окремі кошти прописані на дослідження потенціалу для створення центру передового досвіду України з лікування черепно-мозкових травм та пошкодження кінцівок та ампутацій отриманих в наслідок російської агресії.

Традиційно, Міноборони США прописує план необхідних витрат та потреб у сфері оборони на кожен наступний рік. Пізніше Палата представників та Сенат створюють власні законопроєкти оборонного бюджету, які після розгляду комітетів виносять на фінальне голосування в залі засідань. Спочатку голосує Палата представників, а потім Сенат. Згодом остаточна версія узгоджується і передається на підпис президенту.

Розгляд оборонного бюджету в Сенаті вже заплановано на вівторок, 18 липня.

В проєкті Сенату загальна сума оборонного бюджету становить понад $886 мільярдів доларів, а в проєкті Палати представників 874$ мільярдів доларів.

 Минулого року оборонний бюджет США становив $858 млрд.

Раніше повідомлялося, що верхня палата французького парламенту підтримала законопроєкт про військове планування, який передбачає скеровування рекордних 413 мільярдів євро на оборону протягом наступних семи років.

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