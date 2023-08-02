МЗС Польщі про інцидент з білоруськими гелікоптерами: Таке трапляється в кожній країні

У Міністерстві закордонних справ Польщі прокоментували порушення білоруськими військовими гелікоптерами повітряного простору країни і те, що польські служби відреагували на це із запізненням.

Про це в ефірі RMF FM сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, повідомляє "Європейська правда".

Він наполіг, що в інциденті з білоруськими гелікоптерами польські радіолокаційні системи спрацювали.

Яблонський підкреслив, що через військові канали союзники Польщі були поінформовані про порушення кордону.

На запитання, як могло статися, що Польща із запізненням відреагувала на те, що відбувалося на кордоні, заступник голови МЗС відповів: "Такі речі трапляються в кожній країні".

На прохання уточнити, в яких саме країнах трапляються подібні ситуації, він навів випадок у США, коли розвідувальні аеростати порушували повітряний простір країни.

Яблонський додав, що після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, зазначивши, що зустріч була "дуже короткою".

"Ми висловили рішучий протест з приводу порушення повітряного простору, а також ескалації дій проти України, оскільки Білорусь також є співучасником цієї війни", – сказав він.

Напередодні ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.