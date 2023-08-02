МИД Польши об инциденте с белорусскими вертолетами: Такое случается в каждой стране

В Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали нарушение белорусскими военными вертолетами воздушного пространства страны и то, что польские службы отреагировали на это с опозданием.

Об этом в эфире RMF FM сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает "Европейская правда".

Он настоял, что в инциденте с белорусскими вертолетами польские радиолокационные системы сработали.

Яблонский подчеркнул, что через военные каналы союзники Польши были проинформированы о нарушении границы.

На вопрос, как могло случиться, что Польша с опозданием отреагировала на то, что происходило на границе, замглавы МИД ответил: "Такие вещи случаются в каждой стране".

На просьбу уточнить, в каких именно странах случаются подобные ситуации, он привел случай в США, когда разведывательные аэростаты нарушали воздушное пространство страны.

Яблонский добавил, что после инцидента в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси, отметив, что встреча была "очень короткой".

"Мы выразили решительный протест по поводу нарушения воздушного пространства, а также эскалации действий против Украины, поскольку Беларусь также является соучастником этой войны", – сказал он.

Накануне вечером Минобороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

Сначала официальная Варшава отрицала факт нарушения воздушного пространства, но позже объяснила, что пересечение границы произошло в районе города Беловежа на очень низкой высоте, и это затруднило обнаружение геликоптеров радиолокационными системами.

В ответ на инцидент министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества военных на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов.