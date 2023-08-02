США модернізують фінські реактивні системи залпового вогню

Державний департамент США схвалив продаж уряду Фінляндії обладнання для модернізації реактивних систем залпового вогню M270A2 вартістю 395 мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні Управління воєнного співробітництва Міноборони США, пише "Європейська правда".

Уряд Фінляндії раніше звернувся до США з проханням допомогти в модернізації своїх РСЗВ із M270A1 до М270А2.

Модернізація передбачає зміну переговорних пристроїв, кріплення для радіозв'язку та кулеметів, комплектів для інтеграції системи управління боєм, запчастин, допоміжного обладнання та інших елементів програмної і матеріально-технічної підтримки.

"Запропонований продаж покращить здатність Фінляндії протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також підвищить оперативну сумісність зі Збройними силами США та іншими союзними військами", – підкреслює оборонне відомство.

Адміністрація США повідомила Конгрес про ухвалене рішення, і він має 30 днів на розгляд угоди та її можливе блокування.

M270A1 – американська універсальна пускова установка, яку використовують як РСЗВ і установку для запуску тактичних ракет. РСЗВ прийняті на озброєння низки країн НАТО та інших країн. Фінляндія вперше закупила 22 такі системи 2006 року в Нідерландів, ще 24 придбала у США у 2010-му.

У листопаді 2022 року Державний департамент США схвалив продаж Фінляндії партії керованих ракет для РСЗВ М270 MLRS на 635 мільйонів доларів.

Фінсько-американська військова співпраця посилилась після того, як Фінляндія у квітні 2023 року стала тридцять першим членом Північноатлантичного Альянсу.