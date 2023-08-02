США модернизируют финские реактивные системы залпового огня

Государственный департамент США одобрил продажу правительству Финляндии оборудования для модернизации реактивных систем залпового огня M270A2 стоимостью 395 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении Управления военного сотрудничества Минобороны США, пишет "Европейская правда".

Правительство Финляндии ранее обратилось к США с просьбой помочь в модернизации своих РСЗО с M270A1 до М270А2.

Модернизация предусматривает изменение переговорных устройств, крепления для радиосвязи и пулеметов, комплектов для интеграции системы управления боем, запчастей, вспомогательного оборудования и других элементов программной и материально-технической поддержки.

"Предложенная продажа улучшит способность Финляндии противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит оперативную совместимость с Вооруженными силами США и другими союзными войсками", – подчеркивает оборонное ведомство.

Администрация США уведомила Конгресс о принятом решении, и у него есть 30 дней на рассмотрение соглашения и его возможное блокирование.

M270A1 – американская универсальная пусковая установка, которая используется как РСЗО и установка для запуска тактических ракет. РСЗО приняты на вооружение ряда стран НАТО и других стран. Финляндия впервые закупила 22 такие системы в 2006 году у Нидерландов, еще 24 приобрела у США в 2010-м.

В ноябре 2022 года Государственный департамент США одобрил продажу Финляндии партии управляемых ракет для РСЗО М270 MLRS на 635 миллионов долларов.

Финско-американское военное сотрудничество усилилось после того, как Финляндия в апреле 2023 года стала тридцать первым членом Североатлантического Альянса.