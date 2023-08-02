Дуда затвердив поправки до суперечливого закону про комісію з розслідування впливу РФ

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону щодо комісії з розслідування російського впливу, який критикують як спрямований проти опозиції.

Як пише "Європейська правда", повідомлення про це опублікувала канцелярія Анджея Дуди.

2 серпня розмістили оголошення про те, що президент ще у понеділок підписав схвалені у законодавчому органі зміни до закону.

Як нагадує Onet, поправка передбачає, що до складу комісії не зможуть входити депутати. Також знімаються деякі запобіжники, включно із забороною на виконання функцій, пов’язаних з розпорядженням бюджетними коштами на період до 10 років.

Головним предметом розгляду комісії буде визнання чи невизнання того, що особа "не гарантує належного виконання діяльності у суспільних інтересах". Апеляцію на рішення потрібно буде подавати до Апеляційного суду у Варшаві.

Нагадаємо, закон передбачає створення комісії, яка аналізуватиме офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік.

Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з цим законом.

В кінці липня Сейм Польщі повторно ухвалив закон "Про Державну комісію з розслідування російського впливу", відкинувши вето Сенату і проігнорувавши критику ЄС та Венеційської комісії.