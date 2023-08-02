Дуда утвердил поправки к противоречивому закону о комиссии по расследованию влияния РФ

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о комиссии по расследованию российского влияния, который критикуют как направленный против оппозиции.

Как пишет "Европейская правда", сообщение об этом опубликовала канцелярия Анджея Дуды.

2 августа разместили объявление о том, что президент еще в понедельник подписал одобренные в законодательном органе изменения в закон.

Как напоминает Onet, поправка предусматривает, что в состав комиссии не смогут входить депутаты, а также снимаются некоторые предохранители, включая запрет на выполнение функций, связанных с распоряжением бюджетными средствами на период до 10 лет.

Главным предметом рассмотрения комиссии будет признание или непризнание того, что лицо "не гарантирует надлежащего выполнения деятельности в общественных интересах". Апелляцию на решение нужно будет подавать в Апелляционный суд в Варшаве.

Напомним, закон предусматривает создание комиссии, которая будет анализировать официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год.

Польская оппозиция, прежде всего партия "Гражданская платформа" и ее лидер Дональд Туск, считают, что инициатива "Права и справедливости" направлена против них – прежде всего в контексте Смоленской авиакатастрофы 2010 года.

Коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с этим законом.

В конце июля Сейм Польши повторно принял закон "О Государственной комиссии по расследованию российского влияния", отвергнув вето Сената и проигнорировав критику ЕС и Венецианской комиссии.