Зеленський сподівається зібрати саміт щодо "формули миру" восени

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує домовитися з іншими державами світу про саміт щодо реалізації "формули миру" на осінь цього року.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Зеленський нагадав, що цього тижня у Джидді, що в Саудівській Аравії, запланована вже друга зустріч радників лідерів держав та представників МЗС щодо реалізації запропонованої Україною "формули миру", на ній очікують майже 40 країн. Перша така зустріч відбулася у Копенгагені.

"Третім кроком буде організація саміту – глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулось цієї осені. На саміті потрібна і може бути світова більшість – представники Півночі, Півдня, Сходу, Заходу… Ще є час на залучення більшості країн світу", – зазначив президент.

Раніше заступник керівника Офісу президента заявив, що за результатами зустрічі у Саудівській Аравії планують "узгодити філософію 10 пунктів української "формули миру".

Крім того, на зустрічі планують опрацювати деталі проведення майбутнього саміту "формули миру" на рівні лідерів, зокрема обговорити час, місце і порядок денний.

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів, який представила Україна.