Зеленский надеется собрать саммит по "формуле мира" осенью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает договориться с другими государствами мира о саммите по реализации "формулы мира" на осень этого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

Зеленский напомнил, что на этой неделе в Джидде, что в Саудовской Аравии, запланирована уже вторая встреча советников лидеров государств и представителей МИД по реализации предложенной Украиной "формулы мира", на ней ожидают почти 40 стран. Первая такая встреча состоялась в Копенгагене.

"Третьим шагом будет организация саммита – глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью. На саммите нужно и может быть мировое большинство – представители Севера, Юга, Востока, Запада... Еще есть время на привлечение большинства стран мира", – отметил президент.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента заявил, что по результатам встречи в Саудовской Аравии планируют "согласовать философию 10 пунктов украинской "формулы мира".

Кроме того, на встрече планируют проработать детали проведения будущего саммита "формулы мира" на уровне лидеров, в частности обсудить время, место и повестку дня.

"ЕвроПравда" публиковала текст "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов, который представила Украина.