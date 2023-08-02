Україна оголосила плани перед самітом у Саудівській Аравії щодо "Формули миру"

Україна сформулювала плани прийдешньої зустрічі у Саудівській Аравії за участю радників з національної безпеки та політичних директорів, де обговорюватимуть "Формулу миру" президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що за результатами консультацій планується "узгодити філософію 10 пунктів української "Формули миру (більшість держав вже висловили свою позитивну оцінку та внести окремі конструктивні пропозиції, які сприятимуть виробленню єдиного підходу), а також опрацювати модальності проведення майбутнього Саміту "Формули миру" на рівні лідерів, зокрема час, місце і порядок денний".

За його словами, "важливо, що це не просто консультації, а чіткий поступ на шляху до поставленої мети: імплементації української Формули миру та її ключових завдань".

"Україна має дієвий план і готова розмовляти з усіма державами, які поважають міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави – і таких держав абсолютна більшість", – зазначив Жовква.

Він додав, що "окремим бонусом" стане "можливість провести багатосторонні і двосторонні переговори з понад 30-ма делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки".

"Для підтримки постійних контактів з нашими близькими партнерами з G7 і Європи у нас маса можливостей, а от переваги міжнародної платформи, яку надала Саудівська Аравія, – важко переоцінити", – наголосив Жовква.

Заступник глави ОП резюмував, що таким чином Україна "зможе пришвидшити імплементацію "Формули миру", розподілити ролі та чіткіше окреслити завдання, головне з яких – відновлення міжнародного права та встановлення справедливого миру на основі Статуту ООН і на умовах України, адже російська агресія триває на нашій території".

Раніше США назвали причину, чому Росії не буде на неформальній зустрічі в Саудівській Аравії наприкінці цього тижня, де обговорюватимуться шляхи досягнення миру в Україні, вказавши на те, що РФ не готова до справжньої дипломатії.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз очікує участі представників близько 40 держав на неформальній зустрічі в Саудівській Аравії наприкінці тижня, де обговорюватимуть шляхи досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, "ЄвроПравда" публікувала текст "формули миру Зеленського" з 10 пунктів, який представила Україна.