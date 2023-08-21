Сербія вимагає від Молдови пояснень через недопуск в країну проросійського музиканта

Міністерство закордонних справ Сербії звернулося до МЗС Молдови з проханням пояснити відмову у в'їзді до цієї країни композитору та музиканту Горану Бреговичу.

Про це заявив у понеділок глава сербської дипломатії Івіца Дачич, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на сербський портал Nova.rs.

Дачич підкреслив що таке рішення не відповідає традиційно дружнім відносинам між Сербією і Молдовою.

Він також заявив, що це рішення викликало дуже негативну реакцію і було засуджене громадськістю в Сербії.

Дачич зазначив, що Брегович виступав по всьому світу і ніколи не мав подібних проблем при відвідуванні жодної країни.

Організатори фестивалю гітарної музики в Молдові раніше сьогодні повідомили, що Бреговича не пустили в країну, хоча він вже приземлився в аеропорту Кишинева, і тому він не зможе виступити на фестивалі разом зі своєю групою.

Після цього Прикордонна поліція уточнила, що Бреговичу з 2022 року заборонено в'їзд до Молдови. У відомстві також підкреслили, що заздалегідь попередили про це організаторів фестивалю.

У лютому влада Молдови заборонила в'їзд до країни фанатам сербського футбольного клубу. Президентка Мая Санду перед тим звинуватила РФ у плануванні в Молдові перевороту за допомогою сербів, чорногорців чи білорусів.

Нагадаємо, у 2015 році організатори польського фестивалю Life Festival Oswiecim скасували виступ Бреговича через те, що він того ж року виступав в окупованому Криму.

Брегович заявляв, що йому все одно, чи зриватимуться його концерти у Європі через цей виступ.