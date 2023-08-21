Сербия требует от Молдовы объяснений из-за недопуска в страну пророссийского музыканта

Министерство иностранных дел Сербии обратилось в МИД Молдовы с просьбой объяснить отказ во въезде в эту страну композитору и музыканту Горану Бреговичу.

Об этом заявил в понедельник глава сербской дипломатии Ивица Дачич, сообщает "Европейская правда", со ссылкой на сербский портал Nova.rs.

Дачич подчеркнул, что такое решение не соответствует традиционно дружественным отношениям между Сербией и Молдовой.

Он также заявил, что это решение вызвало очень негативную реакцию и было осуждено общественностью в Сербии.

Дачич отметил, что Брегович выступал по всему миру и никогда не имел подобных проблем при посещении ни одной страны.

Организаторы фестиваля гитарной музыки в Молдове ранее сегодня сообщили, что Бреговича не пустили в страну, хотя он уже приземлился в аэропорту Кишинева, и поэтому он не сможет выступить на фестивале вместе со своей группой.

После этого Пограничная полиция уточнила, что Бреговичу с 2022 года запрещен въезд в Молдову. В ведомстве также подчеркнули, что заранее предупредили об этом организаторов фестиваля.

В феврале власти Молдовы запретили въезд в страну фанатам сербского футбольного клуба. Президент Майя Санду перед тем обвинила РФ в планировании в Молдове переворота с помощью сербов, черногорцев или белорусов.

Напомним, в 2015 году организаторы польского фестиваля Life Festival Oswiecim отменили выступление Бреговича из-за того, что он в том же году выступал в оккупированном Крыму.

Брегович заявлял, что ему все равно, будут ли срываться его концерты в Европе из-за этого выступления.