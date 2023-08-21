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До Польщі прибула перша реактивна система залпового вогню Chunmoo з Південної Кореї

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Понеділок, 21 серпня 2023, 17:02

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у понеділок повідомив про прибуття першої реактивної системи залпового вогню K239 Chunmoo з Південної Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Перша корейська ракетна установка K239 Chunmoo щойно прибула до Польщі. Вона була встановлена на польській вантажівці Jelcz", – написав Блащак у Twitter.

Він додав, що інші південнокорейські РСЗВ прибудуть до кінця року.

У жовтні 2022 року Польща підписала угоду про купівлю 288 реактивних систем залпового вогню Chunmoo у межах угоди з Південною Кореєю.

K239 Chunmoo – це самохідна реактивна система залпового вогню, розроблена в 2013 році для заміни застарілої K136 Kooryong у південнокорейській армії. Вона здатна запускати кілька різних керованих і некерованих артилерійських ракет.

Крім пускових установок Chunmoo, Польща отримає велику кількість ракет – як високоточних з дальністю до 70 кілометрів, так і тактичних з дальністю близько 300 кілометрів.

Низка угод, підписаних на закупівлю танків, гаубиць і літаків, зробила Польщу найбільшим оборонним клієнтом Південної Кореї в Європі.

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