В Польшу прибыла первая реактивная система залпового огня Chunmoo из Южной Кореи

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник сообщил о прибытии первой реактивной системы залпового огня K239 Chunmoo из Южной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo только что прибыла в Польшу. Она была установлена на польском грузовике Jelcz", – написал Блащак в Twitter.

Do Polski właśnie dotarła pierwsza koreańska wyrzutnia rakietowa K239 #CHUNMOO. Została osadzona na polskiej ciężarówce Jelcz. Jeszcze w tym roku dotrą do nas kolejne wyrzutnie. pic.twitter.com/tgrzho4i10 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 21, 2023

Он добавил, что другие южнокорейские РСЗО прибудут до конца года.

В октябре 2022 года Польша подписала соглашение о покупке 288 реактивных систем залпового огня Chunmoo в рамках соглашения с Южной Кореей.

K239 Chunmoo – это самоходная реактивная система залпового огня, разработанная в 2013 году для замены устаревшей K136 Kooryong в южнокорейской армии. Она способна запускать несколько различных управляемых и неуправляемых артиллерийских ракет.

Помимо пусковых установок Chunmoo, Польша получит большое количество ракет – как высокоточных с дальностью до 70 километров, так и тактических с дальностью около 300 километров.

Ряд соглашений, подписанных на закупку танков, гаубиц и самолетов, сделал Польшу крупнейшим оборонным клиентом Южной Кореи в Европе.